Meghan hercegné Emma Watsont is lenyomja a divatguruknál

Egy angol ékszertervező szerint csak Meghan hercegné jut eszébe, ha új kollekciót tervez. Az angol divatguru, Shuan Lean a People-nek nyilatkozott arról, mennyire rajong a hercegné stílusáért:

Rendkívül elegáns nő, finom vonalakkal, tiszta és egyszerű stílust képvisel, ami nagyon erős megjelenést kölcsönöz neki, egyúttal magabiztossá is teszi. Nagyon sok embert öltöztetek, de amit a hercegné képvisel, egészen hihetetlen

— mesélte a londoni tervező.

Meghan többször is viselte már azt az arany fülbevalót, melyet Lean tervezett korábban, de ugyanezt a 225 fontos darabot láthattuk már Emma Watson és Cara Delevingne fülében is. A divatcégek és a vásárlók azonban akkor kapták fel igazán fejüket a csinos kiegészítőre, mikor a hercegné ezt viselte II. Erzsébet brit királynő 92. születésnapján. Ezt követően a boltok majdhogynem kifogytak a fülbevalóból, miután több mint 3000 vásárlást adtak le a Meghan hercegné által is viselt ékszerre.

Kiemelt kép: John Sibley – WPA/Getty Images