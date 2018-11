VV9: Dugovics Titusz találta fel a dugót Csoki szerint

Minden Való Világ szériának a legjobb része, amikor felmérik a villalakók általános műveltségét, mert fantasztikus válaszokat képesek kipréselni magukból a tudatlanság és a kreativitás tökéletes elegyével. Ez most sem volt másképpen, Csoki Dugovics Tituszról azt tippelte, hogy ő találta fel a dugót, hisz benne van a nevében. Greget annyira frusztrálta egy kérdés a Tüskevárról, hogy zavarában bevallotta, hogy nem szeret olvasni. Gondban voltak a játékosok Magyarország szomszédainak felsorolásával is, de a legdurvább, hogy a többségük nem tudja, melyik hónap áll csak 28 napból.

Kiemelt kép: RTL Klub