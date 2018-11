Mindenkiből kis tudóst farag a megújult Csodák Palotája (X)

Huszonkét éves fennállása óta a Csodák Palotája mindig is az egyik legjobb családi programhelyszín volt, de amióta Óbudára költözött, ez hatványozottan igaz. A Csopa persze most sem csak a családokat várja, hanem a randizó fiatalokat ugyanúgy, mint a természettudományokért rajongó idősebbeket is.

Lassan egy éve, hogy a Csodák Palotája a Camponából Óbudára költözött. Közép-Európa első sience centere 1996-os megnyitása óta már négyszer váltott helyszínt, várhatóan most utoljára. A Bécsi úton két szinten, 5000 négyzetméteren rendezték be az ország legmenőbb, világszínvonalú természettudományos játszóházát, ahol kortalanul lehet szórakozva tanulni.

„Itt Óbudán nagyobbak és modernebbek lettünk, mint az elmúlt 22 évben bármikor” – mondja Mizda Katalin, az élménycentrumot üzemeltető Csodák Palotája Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. „Itt már a nem csak a belbecsre, hanem külcsínre is sokkal jobban oda tudtunk figyelni, mint a korábbi helyszíneken” – mutat körbe az igazgató a valóban impozáns belső térben. Elárulta: sajnos volt olyan játék, amit fel kellett áldozni a költözés oltárán. „A nagy, monstrum jellegű attrakciókról, mint amilyen például az autót felemelő daru is volt, le kellett mondanunk, cserébe viszont kétszer annyi játékunk van.”

A Csopában jelenleg 250 interaktív, tudományos jelenséget szemléltető játék található 8 tematikus teremben elhelyezve. Az Űrállomáson barangolva, vagy a Mágneses mezőn bolyongva, esetleg a Tudósok csarnokában sétálva a gyerekek játszva tanulhatnak és csodálkozhatnak rá a természettudományok titkaira. „Az Illúzió nevű kiállítással pedig a tudomány és a művészet határára érünk” – véli Mizda Katalin, aki elárulja, hogy az 5D-s és a 9D-s mozi a legnépszerűbb attrakciók közé tartoznak.

Az ügyvezető igazgató személyes kedvence a Születés világa című kiállítás. „Az elmúlt években fő célunk volt a nyitás a fizika mellett a többi természettudományos tárgy, így a biológia felé is. Négygyermekes anyaként meggyőződésem, hogy a felvilágosítás témakörről sokkal oldottabban lehet beszélgetni a tantermek steril környezetéből kilépve, feszengés nélkül.” A Csopa magára vállalta hogy teret ad a felvilágosítás nemes feladatának és közvetlen, kellően tudományos, de néha humoros formában vezeti végig a gyerekeket a fogantatás és a születés folyamatán.

Családi Csopa Csodák

A Csopa örömmel várja a kikapcsolódásra és tanulásra vágyó felnőtteket és nyugdíjasokat is, de alapvetően a gyermekekre és a családokra összpontosít. „Rengeteg olyan látogatók van, akik kamaszkorukban voltak mondjuk a Váci úton, és most elhozzák a gyerekeiket is hozzánk. Látjuk rajtuk, hogy elsősorban azt keresik, ami még ismerős, ami nagyon tetszett nekik annak idején, de szeretnének azért újat is látni.”

Az óbudai helyszínt is úgy alakították ki, hogy a gyerekek úgy érezzék, mintha csak egy játszóházba jöttek volna. Egy olyan játszóházba, ahol nem csak ők érezhetik jól magukat, hanem a szüleik is. „Amikor itt egy hétvégi napon az ember körbe néz, akkor nem azt látja, hogy a felnőttek csak ücsörögnek, és telefonjaikat nyomkodva várják a gyerekeket, mint egy átlagos játszóházban, hanem aktív részesei az eseményeknek. Sőt olyan is előfordul, hogy az indulóban lévő családnak még az apukára kell várni, aki mindenképpen meg szeretné oldani az utolsó ördöglakatot is.” – meséli az igazgató.

A családdal érkezők külön családi jegyet válthatnak, amivel nem csak a 250 interaktív játékkal játszhatnak, de részt vehetnek a hétvégi Családi Csopa Csodák tematikus programjain is, amiken együtt kísérletezhet a család apraja-nagyja a Richter Gedeon laborban, vagy a Galaxis rendezvényteremben, de természetesen más típusú jeggyel is elérhetők mind a hétvégi, mind a délutáni programok, mellyel hétfőtől csütörtökig halmozzák el az érdeklődőket a Csopa munkatársai.

Szülinap a Csodák Palotájában

Mizda Katalin tapasztalata szerint egyre több család választja szülinapi rendezvénye színhelyéül is a Csodák Palotáját. Számukra külön csomagot állítottak össze: a szülinapos csoport 3 órán keresztül használhatja a szülinaposok különtermét, külön kísérővel vehetnek részt exkluzív előadásokon, laborfoglalkozáson, amit közös pizzázás, illetve szülinapi tortázás követ. Akár egy egésznapos program is szervezhető a Csopában billiárdfoci-, és csocsó-bajnoksággal, vagy éppen nyomozós játékkal. Aki nem akar ekkora ünneplést, az születésnapján féláron válthat jegyet a Csodák Palotájába.

Az óvodás korú gyermekkel érkezőket külön Csipet Csopa útvonal várja, amit szakértő módon úgy állítottak össze, hogy az útvonalba tartozó játékok és attrakciók nem csak önfeledt szórakozást nyújtsanak a legfiatalabbaknak, hanem fejlessze is képességeiket.

A nagyobbaknak minden hétköznap más és más tematikus programokkal készül a Csopa csapata, amelyeken a gyerekek akár minden nap részt vehetnek az arányaiban nézve kifejezetten olcsó havi bérlettel.

Az utóbbi években egyre jellemzőbbé vált, hogy felkerültek a születésnapi és a karácsonyi ajándéklistákra a Csodák Palotája belépők és bérletek, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a Csopa életkortól függetlenül tartalmas szórakozást nyújt a látogatóknak, akik akaratlanul is sok mindent megtanulnak az itt eltöltött órák alatt.

Fiatalok, felnőttek, nyugdíjasok

A Csopa nem titkolt célja, hogy valódi közösségi teret alakítson ki Óbudán, ezért nyitottak a fiatalok, a felnőttek és a nyugdíjasok felé is. Ők a Tudományos Csopa Caféban találkozhatnak a tudományos élet kiemelkedő szereplőivel, könnyed hangvételben beszélgethetnek a Csopa Sience Pub-ban, vagy pl. betekintést nyerhetnek a kőzetek izgalmas világába egy geológus segítségével a GeoLab című program sorozatban. Az idősebbeket a Szeniorok Tudományos Klubja várja, amit a Csodák Palotája korábbi vezetője, Egyed László tart.

A Csodák Palotája nem csak a családok között rendkívül népszerű, hanem intézményi kirándulások célpontjaként akár az óvodások, általános- vagy középiskolások körében is. Magyarország első tudományos szórakoztatóközpontjában egyre több céges rendezvényt is tartanak, de szívesen fogadják a legény- vagy a lánybúcsúk résztvevőit is.

A Csopa arra is nyitott, hogy különtermeiben fogadásokat, díjátadókat, sajtótájékoztatókat rendezzenek, de szívesen tesznek eleget akár esküvői felkéréseknek is. „Bármilyen információért az info@csopa.hu címre írhatnak az érdeklődők, ahol garantáltan választ kaphatnak mindenre” – ígéri az ügyvezető asszony.