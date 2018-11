Sarah Jessica Parker még mindig szeret a fejére tenni dolgokat

Durván kiosztotta egykori munkatársát a Szex és New York sztárja

Sarah Jessica Parker a jelek szerint befejezte a hisztit a Szex és New York kapcsán

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, Sarah Jessica Parker egyik legnagyobb hobbija, hogy olyan fejdíszeket/kalapokat/akármiket tesz a fejére, amik alapvetően nem alkalmasak hordásra. A MET Gálán rendszeresen ilyenekben jelenik meg, most pedig a New York-i Mickey Egér kiállításon láthattuk hasonlóban.

A Szex és New York egykori színésznőjéről a kiállítás hivatalos Instagram-oldalára töltöttek fel egy képet, amin egy csipkézett egérfüles fejdísz látható a fején. Ezzel a kalappal már csak azért is szerencsénk van, mert azon kívül, hogy sokkal hordhatóbb, mint azok, amiket úgy általában viselni szeret a színésznő, legalább tudjuk, hogy mi is valójában, ellenben például a 2015-ös MET Gálás fejdíszével.

Kiemelt kép: Taylor Hill/Getty Images