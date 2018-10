Elhagyta miattam a feleségét, majd engem is megcsalt

Az egyik legnépszerűbb témakörben kaptunk olvasói levelet – mit tegyen az egykori szerető, ha ő került ugyanabba a helyzetbe, mint amibe előzőleg az exfeleség? Hogyan lehet véget vetni az ördögi körnek, igaz-e, ha valaki egyszer félrelépett máskor is megteszi? Ezekre is válaszolunk, és ha van hozzáfűznivalód, ha szeretnéd megosztani megcsalás témában a sikertörténeted, vagy azt, hogy miért a szakítást választottad, várjuk a leveled (igyjartam@24.hu), hogy más hasonló helyzetben lévőn is segíthessünk a válaszokkal.

A férjemmel szeretőként kezdtük a kapcsolatunkat, egy munkahelyen dolgoztunk. Úgy hozta az élet, hogy egyre többet utaztunk együtt a munka miatt, aztán az egyik kisvárosi konferencián több is lett köztünk. Ő házas volt, titokban találkoztunk egy közös kollégánk albérletében, ott estünk egymásnak, ahol senki se láthat minket. A viszonyunk két éven át tartott, majd úgy döntött, hogy elhagyja a feleségét miattam. Végigkísértem a váláson, mellette voltam a legnehezebb napokon is. Hozzámköltözött, én munkahelyet váltottam a kapcsolatunkért, és egy éven át felhőtlen volt a közös életünk, aztán jött egy új kolléganő. Egyre többet dolgoztak együtt, és ahogyan anno velem is, vele is sokat utazott. Sejtettem, hogy valami van, belenéztem a telefonjába, és sms utalt arra, hogy több van köztük, mint mondta. Most nem tudom, mit tegyek, a barátnőim folyton azt mondogatják, hogy aki hűtlen, örökké az lesz, hogy aki egyszer megtette, megteszi máskor is. Azt hittem, a miénk igazi, nagy szerelem, és hogy ezt nem teszi meg velem is, hogy ez kivételes érzelem és szerelem köztünk. Tévedtem.

Az olvasói levelet Emőke (ál)nevű olvasónk küldte nekünk, az egyik iskolapéldáját láthatjuk annak, mi történhet, ha szeretői viszonyból több lesz.

Mit lehet tenni?

A barátnők, barátok tanácsai általában óvó, féltő szavakat takarnak, és sajnos féligazságok. Olvasónk esetében elképzelhető, hogy igaz az adott férfire, hogy képtelen hűségben élni, viszont ennek a viselkedésnek is van oka, és ha valaki szeretne ezen változtatni, akkor képes lesz hűségesen élni. Minden azon áll vagy bukik, hogy hajlandó-e a viselkedésén változtatni valami jobbért, kellemesebbért – hiszen melyik férfi ne bukna le. Nagy általánosságban elmondható, hogy évtizedről évtizedre nő a megcsalások száma, ez biztos, hogy összefüggésben van azzal, hogy egyre könnyebb felszedni valakit, például az interneten.

Rengeteg oka van annak, ha belép a kapcsolatba egy harmadik, általában érzelmi közelséget, figyelmet is keresnek a hűtlen felek, nemcsak a szexet.

A pillanatnyi csábításnak sokan engednek, de a közelben lévő kollégák, kolléganők is gyakran esnek csapdába egy szerelmi háromszögben. Az előzetes ismeretség, a közös munka és a rendszeres közelség általában jó alapot adnak arra, hogy egy éjszakánál több legyen a két ember között. Ahogyan az olvasónk kapcsolata indult, ugyanúgy kezdődik a következő, mondhatnánk, viszont nem biztos, hogy ugyanazt a forgatókönyvet kellene megismételni.

Olvasónk esetében a megoldás az, hogy meg kell beszélni a partnerrel, hogyan tovább, mit is szeretne. Van közös jövőjük? Terveik? Ha igen, és jól működnek a mindennapokban, ha van értelme a kapcsolatnak, akkor a hűtlenséget fel lehet dolgozni szakemberek segítségével. Van arra lehetőség, hogy a szakítás helyett egy jobb, mélyebb és tartósabb kapcsolat legyen a mostaninál. Ehhez az is szükséges, hogy mindenki szembenézzen a felelősségével, ő mit tett azért, hogy idáig jusson a helyzet. Számot kell vetni az eddig eltitkolt sérelmekkel, hiányosságokkal, csak akkor lehet továbblépni. A bizalomvesztés, a fájdalom, az elárultság érzése beszűkült gondolkodást is adhat a megcsalt félnek, ezért is fontos foglalkozni a hűtlenséggel, és ne csak elfordítani a fejet.

A barátok, családtagok támogatása segítséget nyújthat, hiszen az önbizalmat jócskán megtépázza a megcsalás ténye. Mielőtt még kígyót-békát kiabálna bárki is a hűtlen fél fejére, miután kiderült a hűtlenség, a hűtlen fél is gyötrődik, számára is nehéz lesz érzelmileg feldolgozni a történteket. A közös élet rendezéséhez a hűtlen félnek le kell zárnia a harmadik féllel való kapcsolatot – ha szükséges, akkor munkahelyváltással.

