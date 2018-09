Khloé Kardashian elég furcsa dolog miatt hiányolja terhességét

Bár azt gondolhatnánk, hogy a legtöbb édesanya a megható pillanatok miatt hiányolja várandósságát, Khloé Kardashian számára egy egészen furcsa dolog miatt maradt emlékezetes az a bizonyos kilenc hónap.

A Kardashian-klán egyik leghíresebb tagja egy Twitter-bejegyzésben osztotta meg követőivel egykori terhességével kapcsolatos gondolait, amelyben azt írja, azért hiányzik neki a legjobban a terhesség, mert akkor okkal volt antiszociális.

I miss being pregnant for a few reasons but I really miss being pregnant because I used to have an excuse to be antisocial and go to bed early and not feel any type of way

— Khloé (@khloekardashian) September 25, 2018