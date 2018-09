Nicki Minaj túl sokat árult el szexuális életéről

Nicki Minaj nem csak arról beszélt Ellen DeGeneres műsorában, hogy mi a problémája a rapper Travis Scott-tal, de arról is, hogy mennyire igényli a szexet. Ez egy kicsit túl sok információ, és lehet, hogy meglettünk volna életünk végéig anélkül, hogy ezt tudtuk volna, de ha mi tudjuk, akkor már tudja más is. Szóval Minaj Barbie Dreams című számában többek közt arról is rappel, hogy egy este alatt háromszor is igényli a szexet, ezt pedig ki is fejtette DeGeneresnek.

Ha van valakid, akit nem látsz állandóan, csak mondjuk hetente egyszer vagy kétszer, akkor abban az esetben igen, egy este alatt háromszor is kell

– mondta Minaj, aki a pontosság kedvéért azt is hozzátette, hogy több ne teljen el fél óránál egy-egy menet között, illetve hogy őt ne ölelgesse senki szex után.

Kiemelt kép: Instagram/Nicki Minaj