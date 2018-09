Egy pincérnő beperelte főnökét, mert melltartó viselésére kényszerítette

Pert indított egy 25 éves pincérnő volt munkaadója ellen, mert melltartó viselésére akarták kötelezni, és ezzel szerint megsértették emberi jogait – jelentette a helyi sajtó. Christina Schell júniusban kezdett el dolgozni a kanadai Osoyoos Golf Clubban, a Greenside Grillben, de alig pár hét múlva már ki is rúgták, mert nem volt hajlandó melltartóban, vagy tank topban dolgozni.

A nő elmondása szerint már három éve nem hord melltartókat, egészségügyi okokból, valamint azért, mert kényelmetlennek találja a ruhadarabot. Állítása szerint a vezetőség azután szólt rá, hogy a vendégek panaszt emeltek ellene a melltartó hiánya miatt.

No bra, no job? A waitress at the #Osoyoos Golf Club restaurant claims she was forced out of a job for refusing to wear a bra at work. Now she’s filing a human rights complaint. The story tonight on @GlobalOkanagan @GlobalBC pic.twitter.com/9gQGl2SX7k

