Melyik a nagyobb télapó: Harrison Ford vagy Robert De Niro?

Annyira nincs már nyár, hogy egy Cambridege-i Tescoban már áll a karácsonyfa, szóval az is teljesen oké, ha egy ősz, szakállas férfit látva azonnal a Mikulás jut eszünkbe. Ma két ősz és szakállas híresség is szembejött velünk – Harrison Ford és Robert De Niro, akik most már hivatalosan is abban a korban vannak, amikor rájuk lehetne dobni egy cuki, karácsonyi családi filmszerepet, amiben ők alakíthatnák a télapót. Pláne ilyen külsővel.

Szóval így néz ki mostanában Robert De Niro:

Így pedig Harrison Ford:

Most pedig lehet szavazni, hogy melyik nézne ki jobban egy rénszarvasos szánban.



Melyik a jobb télapó?

Kiemelt kép: Lisa Maree Williams/Getty Images