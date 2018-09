Elérte a 10 millió rajongót a népszerű ex-pornós, elég hülyén ünnepelt

Mia Khalifának tele lett trutyival az arca.

Mia Khalifán mutatták be, hogy a pankráció sokszor sokkal keményebb, mint a pornó

Pasit villantott Mia Khalifa, nem is akármilyet!

Mia Khalifa, mindannyiunk sokak kedvenc ex-pornósztárja óriási mérföldkőhöz érkezett: már több mint 10 millióan követik az Instagramon.

Szent szar

– ezekkel a szavakkal köszönt be a hatalmas szám elérését ünneplő, alább is látható videóban, majd természetesen megköszönte a világ internetezőinek, hogy ilyen komoly érdeklődést mutatnak iránta. (Itt tegyük hozzá, hogy a libanoni-amerikai sztár egyáltalán nemcsak a felnőttfilmes múlt miatt izgatja az internet-felhasználók fantáziáját, hiszen már modellként, közösségimédia-szereplőként (direkt nem influenszert írtunk) sőt sportújságíróként is jeleskedik).

Aztán megmutatja a 10 milliót ünneplő tortát, és…

Még sok millió követőt kívánunk neki!

via Sputnik, kiemelt kép: Facebook