Egy új kutatás szerint a pornó félreértésekhez vezethet

Ki gondolta volna!

Sok kutatást végeztek már annak kapcsán, hogy a különféle felnőttfilmek hogyan befolyásolják az emberek viselkedését. A legújabb adatok szerint azok a férfiak, akik bizonyos pornó műfajokat néznek, hajlamosak azt gondolni, hogy a nők kőkemény, védekezés nélküli szexre vágynak ismeretlenekkel, esetleg a munkatársaikkal.

Korábbi vizsgálatok már kimutattak olyan összefüggést, hogy ha valaki az erőszakos pornókat preferálja, akkor vannak ilyen hajlamai is, de azt nehéz megmondani, hogy vajon a pornó komolyabban befolyásolja-e a hozzáállásunkat is. Az biztos, hogy bizonyos szinten hatással van az emberekre, ezt az a tanulmány is alátámasztja, amely szerint azok a férfiak, akik főleg olyan felnőttfilmet néznek, amiben nem használnak óvszert, a saját szexuális életükben is ritkán védekeznek ilyen módon.Az ausztrál Cames Cook egyetemen dolgozó Daniel Miller és kollégái indították azt az új kutatást, amelyben 418 fiatal férfi véleményét kérték ki egy 20 perces taxis pornóról és egy 22 perces szexuális felvilágosító videóról. Előtte arról is kérdezték őket, hogy milyen és mennyi felnőttfilmet néztek az elmúlt hat hónapban. A kutató szerint

nagyon furcsa bemenni egy laborba és pornót nézni úgy, hogy közben figyelnek. Ez általában egy privát tevékenység szokott lenni.

Ezek után megkérték a résztvevőket, hogy fejtsék ki a véleményüket arról, hogy a nők vajon mennyire akarnak összefeküdni taxisofőrökkel vagy a főnökükkel. Kiderült, hogy az, hogy ott helyben mit játszottak le a kutatásban résztvevőknek, nem befolyásolta a véleményüket, viszont azok a férfiak, akik az elmúlt fél évben ilyen témájú pornófilmeket néztek, inkább arra a válaszra hajlottak, hogy a nőket érdekli az ilyen kicsit sem biztonságos, durva szex.

Meglepődtem azon, hogy hány résztvevő nézett már ilyen témájú pornót a múltban. Kicsit visszafogottabb válaszokra számítottam.

– Vallotta be Miller.

via Fatherly; kiemelt kép: Thinkstock.