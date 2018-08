Harry herceg énekelt, a közönség őrjöngött

Harry herceg és felesége, Meghan hercegné szerda este részt vettek a Hamilton című musical jótékonysági előadásán a West Enden, amellyel a HIV fertőzötteket támogatják.

A darab végén Harry herceg a színpadon állva mondott beszédet, sőt még az énekléssel is bepróbálkozott. A musical egyik dalának első sorába – ami valójában két szó – kezdett bele és habár a közönségnek és a színészeknek annyira tetszett, hogy vadul tapsoltak és sikítoztak, Harry úgy döntött, inkább nem erőlteti.

“You say…”

Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale‘s work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018. augusztus 29.