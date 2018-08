Liam Gallagher állítólag torkon ragadta barátnőjét és üvöltözött vele

Persze azt is illik hozzátenni a sztorihoz már a legelején, hogy mindezt a Sunban írják, aminek csak egy nagyon jól informált, épp a helyszínen tartózkodó valaki mesélt az esetről. Szóval állítólag az történt, hogy az Oasis egykori tagja, Liam Gallagher egy szórakozóhelyen nekiment barátnőjének, Debbie Gwythernek, akit torkon ragadott, lökdösött, később pedig azt üvöltözte, hogy a nő egy „kibaszott boszorkány”. Mindez állítólag a szórakozóhely mosdói előtti folyosón történt, többek szeme láttára, akik szóltak is a biztonságiaknak.

Liam Gallagher és Debbie Gwyther már négy éve vannak együtt, a nemrég a Szigeten is fellépő énekes korábban együtt Lisa Moorish-hal, akitől született egy lánya, majd később egy fia másik barátnőjétől, Patsy Kensittől. 2001-en újabb fia született, az All Saints énekesnőjétől, Nicole Appletontól. Utóbbit 2008-ban feleségül is vette, két évvel később azonban már megint egy másik nővel, Liza Ghorbanival volt együtt, akinek szintén született egy lánya az énekestől. Ezek után jött össze Debbie Gwytherrel.

Kiemelt kép: Tim P. Whitby/Getty Images