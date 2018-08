Liam Gallaghernek nagyon tetszik Budapest, csak azt felejtette el, hogy volt már itt

Liam Gallagher ma, azaz vasárnap este koncertezik a Szigeten. Megyünk, majd írunk is róla, hogy milyen volt, de az azért elég jó, hogy Gallaghernek kevesebb mint 20 év is elég volt ahhoz, hogy elfelejtse Budapestet. Tegnap írta ki a Twitterére, hogy jelenti, megérkezett, iszonyatosan tetszik neki a város, és egyáltalán nem érti, hogy miért nem szólt neki senki, hogy ez egy ilyen király hely.

Just arrived in BUDAPEST what a city how comes no body told me bout BUDAPEST I fucking love it as you were LG x

