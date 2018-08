James soha nem volt elégedett az ajkaival, aztán kiderült, hogy plasztikafüggő és ezt tette magával – FOTÓ

A manchesteri James Holtot mindig zavarta, hogy az ajkai nem úgy néznek ki, ahogy azt szeretné. A fiatal férfi most 24 éves és már túl van egy tucat plasztikai műtéten. De nemcsak az ajkait szabatta át, háromhavonta jár botox-kezelésekre is, de volt már több orrműtétje is. A saját Instagramján azt írja magáról, hogy műtétfüggő (gondol itt a plasztikai műtétekre).

James eddig összesen több mint 14 000 fontot költött az ajkaira, hogy úgy nézzenek ki, ahogy azt ő mindig is elképzelte. Így nézett ki James most és azt is mutatjuk, hogy festett a műtétek előtt:

Ahogy látszik: a fiatal férfi ajkai az eredeti méretének a többszörösére nőttek.

Pedig James első beavatkozásai kifejezetten jól sikerültek, így nézett ki akkor, 16 évesen: