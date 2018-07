Megtaláltuk a brit hercegnő titkos Instagramját

A brit királyi család tagjainak nem feltétlenül könnyű az életük. Szigorú szabályok közt kell létezniük minden nap, még saját közösségi médiás oldaluk sem lehet – Meghan Markle-nek is törölnie kellett Instagramját, mielőtt hozzáment Harry herceghez. Persze ettül függetlenül nyilván van Instagramja meg Facebook-oldala mindegyik királyi méltóságnak, de azok nem nyilvánosak és maximum csak egymást követik rajta, vagy közeli barátaikat.

Az egyik ilyen insta-fiók viszont már nem titok, Karlie Klossnak köszönhetően ugyanis kiderült, hogy mi Beatrix york-i hercegnő instagramos felhasználóneve. A modellt most jegyezték el, az örömhírt pedig külön-külön megosztotta barátaival, amiről Instasztorikban posztolt egy-egy fotót. Barátaik közt volt Beatrix hercegnő is, akit még be is tagelt a fotón, így már tudjuk, hogy Beatrix beayork néven fut, vagyis olyan nagyon nem titkolta, hogy ő az.

Kiemelt kép: Max Mumby/Getty Images