Digitális szórakozás, bárhol, bármikor! (X)

A hozzáértők azt mondják ő itt az iPad konkurenciája. Formavilágban, tudásban meghaladja az androidos táblagépeket, igazi újdonság a piacon.

Megérkezett a Huawei MediaPad M5

258,7 x 171,8 x 7,3 milliméterével és 498 grammjával a 10,8”-es MediaPad tényleg tekintélyt parancsoló. Első ránézésre, női szemmel azt mondanám, gyönyörű. Szerencsére, vagy sajnos, én csak női és laikus szemmel tudom vizsgálgatni ezt a telekommunikációs gépet. A hiányzó technikai adatokat meg lehet találni a gyártó oldalán, így nézzük mi az, ami az egyszerű fogyasztó számára is teljesen kézzelfogható.

Mozizás a parkban?

Miért ne? Kicsit nosztalgikusan hangzik, de az jutott eszembe, hogy milyen jó is volt régen beülni egy kertmoziba, vagy egy autós moziba. Ma már nincsenek ilyen helyek. Van viszont egy új eszköz, amit bármelyik táskánkban magunkkal vihetünk, és ott nézhetjük meg a kedvenc filmünket, ahol szeretnénk. A Huawei MediaPad M5 16:10-es képaránya tökéletes a mozizásra. Szóval elautózhatunk a kedvenc helyünkre, és akár autósmozit is varázsolhatunk magunknak. Szerencsére az M5, bárhol tudja nyújtani a mozizás élményéhez szükséges tű éles, kristálytiszta képet. Wifi only és SIM kártyás változatban is kapható, így a helyszínt tényleg mi tudjuk megválasztani a filmezéshez. FullView kijelzője igazán garantálja azt az élményt, amire ilyenkor vágyunk. 2K-s (2048×1080px) kijelzőjének köszönhetően pedig kiváló képminőséget nyújt úgy, hogy a szemet is kíméli.

M5 – a buli felelős

A mozi élmény azonban csak egy dolog, az új tablet tudástárából. Ez egy igazi társ a szórakozás más területein is. Amikor először rápillantunk az M5-re, egyből szembetűnik az a felső és alsó, apró lyukakból álló sor. A lyuksorok pedig nem mást rejtenek, mint négy darab 3D sztereó hangzású hangfalat. Mivel ez egy csúcsminőségű termék, a hangszórók is azok. A 3D hangzást ugyanis 4 Harman/Kardonnal közösen hangolt hangszóróval érik el. Nem kell szakértőnek lenni, hogy tudjuk, a név kötelez, de ha nem tudjuk, akkor is olyan hangzással szembesülhetünk, hogy biztosak lehetünk a minőségében.

Egy nyári grillpartin, vagy éppen a tábortűz mellett, esetleg a tengerparton homokban táncolva is olyan zenei élményt ad nekünk és a barátainknak, hogy ezentúl biztosan mi leszünk a buli felelősök. Hangerőben, hangszínben, és a mély, közép és nem utolsó sorban a magas hangok tisztaságában sem fog senki csalódni.

Bármelyik társasági eseményen társként szerepel a szórakoztatásban. A zenelejátszója egy perc alatt oldja meg a szűréseket. Albumok, előadók, dalok, listák, mappák, kedvencek szerint is szűrhetünk, hiszen remekül csoportosítja a dolgainkat.

Akár egy nagyobb teremben is nyomhatjuk a zenéinket, mert hangerőben sincs egyáltalán hiány.

Félreértés ne essék, ez a táblagép minden mást is tud, amit egy tabletnek tudnia kell. Kellően gyors, sok funkcióval, Kirin 960 meghajtóval, 4 GB RAM és 64 GB ROM-mal. Elöl 8 megapixeles, hátul 13 pixeles kamera is van rajta, így akár meg is örökíthetjük vele, hogyan szórakoztunk!

