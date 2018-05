John Travolta totál felismerhetetlen ezen a fotón

Április óta tudjuk, hogy John Travolta filmet forgat, méghozzá egy pszichothrillert, amit a Limp Bizkit frontembere, Fred Durst rendez. Ez már önmagában egy megdöbbentő hír, amit sokáig kellett emészteni. Az igazi sokk viszont akkor ért minket, amikor megláttuk a forgatáson készült fotókat. Travolta ugyanis a bilire vágott ősz frizurájával mindenféle túlzás nélkül felismerhetetlen, a mellett álló horgászsapkás Fred Durst pedig csak rátesz egy lapáttal az élményre.

