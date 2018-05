Ő lehet Brooklyn Beckham új barátnője

A legidősebb Beckham gyerek szerelmi élete teljesen követhetetlen, mióta ismét szétmentek Chloé Moretz-cel, már a sokadik lánnyal látják együtt a 19 éves fiút. Most épp úgy tudni, hogy a 28 éves Lexy Panterrával találkozgat.

Állítólag egy romantikus hetet töltöttek együtt New Yorkban, többször nyilvánosan csókolóztak és úgy mutatkoztak, mint egy pár. Brooklyn Beckham ráadásul új fotómúzsáját is megtalálhatta a lányban, ugyanis rengeteg felvételt készített róla, ki is tette őket Instagramra, Lexy Panterra pedig reposztolta az összeset.

Lexy Panterra (@lexypanterra) által megosztott bejegyzés, Ápr 25., 2018, időpont: 5:54 (PDT időzóna szerint)



Kiemelt kép: Instagram / @lexypanterra