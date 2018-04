Pécsi Ildikó: vége lehet a kálváriának

Hat éve tart Pécsi Ildikó és egykori menyének, Pártos Csillának pereskedése, Pécsi Ildikó most már végleg elhatározta magát: menniük kell.

– nyilatkozta a Blikknek a színésznő. Dr. Gerencsér Andrást, Pártos Csilla ügyvédjét is megkereste a Blikk, azt mondta, ügyfele nem tervezi a távozást.

Ez nem polgári engedetlenség az ügyfelem részéről. Folyik egy vagyonmegosztási per, amelyben Pécsi az alperes, és ennek a tárgyalásnak az ingatlan is a tárgya. Ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy ügyfelem akár egyszázaléknyi tulajdonrészt is kap a házból, okafogyottá válik a kiköltözése.