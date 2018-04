Kicsit olyan, mint a kutyaszar, de állítólag finom

Londonban híres lett egy croissant. Mutatjuk, hogy miről is van szó:

A pékáru amúgy – a címben említettel ellentétben – nem égett meg (reméljük), viszont

aktív szenes vegán croissant

néven árusítják. Nem is olcsó: 1,8 font, azaz körülbelül 630 forint az ára.

Egy Amy Charlotte Kean nevű nő fotózta le, és töltötte fel a Twitterre a képet, és a kommentekből leginkább az derül ki, hogy az emberek – hogy is mondjuk, – kissé szkeptikusak az aktív szenes croissant-nal kapcsolatban. Az egyik felhasználó például ezt írja:

Egy másik user meglátta a dologban az üzleti lehetőséget:

How much do they charge for charcoal-activated bread? pic.twitter.com/NDDRQEW13O

