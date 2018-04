Gáspár Bea: Győző a Konyhafőnök alatt tanult meg értékelni

Férje akkor jött rá, mennyire fontos neki, mikor nem volt minden percben mellette. Gáspár Győző még a romantikus oldalát is elővette:

Győző megtanult engem értékelni. Folyamatosan szerelmi vallomásokkal rukkolt elő. Időnként eljött a stúdióba, állt a takarásban, onnan nézett. Észre sem vettem, hogy ott van. Az öltözőmben várt egy szerelmes levél, amiben megírta, hogy nagyon ügyes voltam, és: „Nagyon szeretlek, Bea!” Győző rájött, hogy fontos vagyok neki. És én is rájöttem, mert végre kimutatta. Most először én is érzem. Persze mióta itthon vagyok, folytatjuk a veszekedést. Azt mondja, ez is hiányzott neki.