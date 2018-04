Életmentő szívműtétet hajtottak végre a színészen, a műtét jól sikerült, Schwarzenegger közvetlenül ébredése után be is jelentkezett a Twitteren, hogy mindenkivel tudassa: visszatért. Most már a kórházból is hazaengedték.

Egy Los Angeles-ben található magánklinikán lábadozott a múlt héten, de most már annyira jól van, hogy hazatérhetett otthonába. Minden adott a teljes felépüléshez, és elképesztően hálás mind az orvosainak, mind azoknak a rajongóinak, akik biztatták és kedves üzeneteket küldtek neki. Kiemelt kép: Getty Images / Cameron Spencer

