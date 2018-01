Hargitai Bea büszke magára, ezért ismét meztelen

A 34 éves modell a Maldív-szigeteken szilveszterezett és az Újév első napjait is a paradicsomi környezetben töltötötte. Mindez annyira megihlette, hogy számtalan meztelen fotó készült róla, amiket azóta sorra oszt meg közösség oldalán.

Nos, vagy a helyszínnel, vagy pedig saját teste látványával, de Hargitai Bea nem tud betelni, ezért újabb képet posztolt. Egy korábbi bejegyzésénél egyébként közölte is, hogy szexinek tartja magát és magabiztos is. Ráadásul egyáltalán nem is szégyenlős. Ezt mondjuk eddig is sejtettük…

Bea Stogel (@beahargitai) által megosztott bejegyzés, Jan 11., 2018, időpont: 11:19 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Facebook