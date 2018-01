A műkorcsolya talán még soha nem volt ilyen menő

A műkorcsolya hallatán legtöbben azonnal a finomságra, a törékenységre és az eleganciára asszociálnak, ami főleg abból fakadhat, hogy a sportolók legtöbbször valamilyen klasszikus vagy fennkölt zenére siklanak és hajtanak végre különböző látványos gyakorlatokat a jégen.

Ennek azonban most részben vége, hiszen a sportágban megszüntették az eddig érvényben lévő tiltást az olyan zeneszámokra, amik szöveget is tartalmaznak, így jelentősen kibővült az a repertoár, amit a műkorcsolyázók használhatnak a különböző versenyek és bajnokságok során.

Hogy ez pontosan milyen változásokkal jár, azt Jimmy Ma reprezentálta az Egyesült Államok Műkorcsolya Bajnokságán, ahol a 22 éves sportoló Lil Jon Turn Down For What című „klasszikusára” siklott a jégen, megmutatva, hogy a műkorcsolya sokkal menőbb is lehet annál, mint eddig gondoltuk.