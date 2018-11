Még mindig nem tudják, mi történt a pályán meghalt magyar focistával

Mi is beszámoltunk Sipőcz Tamás tragédiájáról, a Csorna labdarúgója a Lébény elleni mérkőzésen összeesett és az orvosi segítség ellenére nem sikerült megmenteni. Menyasszonya és edzője is azt nyilatkozta, hogy Sipőcz jó erőben volt, semmi előjele nem volt a tragédiának.

A Blikk azt írja, hiába telt el több mint egy hét az eset óta, a boncolási eredmény még nincs meg, ez a bizonytalanság pedig nagyon rosszul érinti a családot.

Az elmúlt napok borzasztóan megviselték a szeretteit, akik – érthető módon – már szerveznék a temetést, szeretnék leróni kegyeletüket. Ezt azonban mindaddig nem tudják megtenni, amíg nincs meg a boncolás eredménye”

– nyilatkozta a lapnak Takács Lajos, a Répcementi SE elnöke, aki jól ismerte Sipőczöt, aki évekig a Répcemente játékosa volt.

Közben az elhunyt testvére és menyasszonya a Facebookon rakott ki meg egy közleményt,

amiben azért kérték, ne jelenjenek meg álhírek Sipőcz halálával kapcsolatban.

A Blikk megkereste a győri Petz Aladár kórházat is, ahol annyit közöltek, váratlan haláleseteknél hatósági boncolást végeznek, és most is így jártak el az illetékesek.