Virágot vittek a szurkolók a Leicester City stadionjához

Ahogyan arról beszámoltunk, a Leicester City thaiföldi tulajdonosának lezuhant a helikoptere a klub stadionjának közelében. A vasárnap reggeli beszámolók szerint Vichai Srivaddhanaprabha is a fedélzeten volt, ugyanis rendszeresen így utazott el a mérkőzéseket követően. Egyelőre hivatalos bejelentés nincs, így a szurkolók nem tudják, milyen állapotban van a tulaj.

Egy szabadúszó fotós, Ryan Brown éppen a King Power Stadionnál dolgozott, amikor a tragikus baleset bekövetkezett. A BBC-nek elárulta, mi történt.

– mesélte Brown.

A robajra kiszaladt a Leicester biztonsági személyzete és a csapat kapusa, Kasper Schmeichel is. Beszámolók szerint nagyon szeretett volna segíteni a dán futballista és amikor megtudta, mi történt, elsírta magát tehetetlenségében.

Srivaddhanaprabha 2010-ben vásárolta meg a csapatot, nemcsak stabilizálta a körülményeket, hanem 2016-ban óriási bravúrral a Premier League-et is megnyerte a csapata. Köztiszteletnek örvend város szerte, számtalanszor adakozott a városi egyetemnek, a rendőröknek és számos másik szervezetnek.

– mondta Ian Stringer, a BBC helyi munkatársa.

A szurkolók szívébe is belopta magát a thaiföldi üzletember. Még nem tudják ugyan, hogy mi történt pontosan, de egész délelőtt virágot hordtak a King Power Stadionhoz, hogy kifejezzék támogatásukat és jó kívánságaikat.

