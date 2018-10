A Leicester City tulajdonosa is a parkolóba csapódó helikopteren volt

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Leicester City tulajdonosának helikoptere a klub parkolójába csapódott.

A BBC vasárnap reggeli beszámolója szerint Vichai Srivaddhanaprabha is a gépen tartózkodott, ezt egy családhoz közeli forrás erősítette meg. A thaiföldi üzletember rendszeresen saját járművével távozott csapata mérkőzéseiről. Ilyenkor helikopterével a stadion gyepéről indul, ez történt szombaton is a West Ham United elleni 1-1-re végződő találkozót követően is, ám a levegőben hamar uralmát veszítette a gép fölött a pilóta és a parkolóba zuhant. A tüzet sikerült eloltani, ám a Leicester City közleményében nem árulja el, mekkora a baj, csak azt, hogy mindenben segítik a rendőrség munkáját.

Három ember tartózkodott állítólag a fedélzeten, de egyelőre teljesen különböző információkat közöl a helyi média. A helikoptert vezető pilóta és a klub tulajdonosa mellett sokáig Aiyawatt Srivaddhanaprabha alelnököt és Jon Rudkin sportigazgatót lehetett hallani lehetséges harmadik utasként, ám ezeket az értesüléseket a Sky Sports cáfolta.

Sky Sources: @LCFC vice-chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha and Director of Football Jon Rudkin were not on board helicopter at time of crash.

The latest developments after a helicopter crashes outside @LCFC‘s King Power Stadium: https://t.co/0hRX0qV7mx

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 2018. október 27.