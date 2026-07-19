Hamilton kiütötte Russellt, elütött egy szerelőt, de Antonellinek a közelébe se ért

A rajt sok izgalmat hozott, mert Lewis Hamilton és George Russell összekoccant az első körben, aminek a Mercedes pilótája itta meg a levét, ugyanis ki is esett a versenyből. A Ferrari pilótája később ötmásodperces büntetést töltött a boxutcában. A biztonsági autó csak a negyedik körben hajtott le a pályáról, de majdnem vissza is hívták, mert Charles Leclerc és Oscar Piastri csatájában is megsérült a McLaren, de végül megszerelhetőnek bizonyult, így nem akadt meg a futam.
Nagyon sokáig vezetett a pole-ból induló Antonelli, miközben Lando Norris szép csöndben lépegetett egyre előrébb. Kis drámát hozott össze Hamilton (újra), mert idő előtt jelezték számára, hogy elindulhat, így a boxban töltött büntetéssel dúsított kerékcseréje végén belement egy szerelőbe. A felvételek szerint szerencsére nem esett baja.
A 18. és 20. kör között kétszer is virtuális safety caros időszak jött, amit sokan kerékcserére használtak, de Norris a végsőkig kint maradt a közepes keverékén. Esetében a végső nem tartott sokáig, a 23. körben Leclerc úgy húzott el mellette, mintha rakétában ülne, amikor pedig Antonelli és Max Verstappen is lehagyta, kijött új abroncsokért.
Csakhogy a szerelők ügyetlenkedtek a csere során, sok értékes másodperc elszállt ezzel a kiállással, így Norris számára minden győzelmi esély elszállt a 31. kör után.
Innentől kevesebb eseményt hozott a futam, Leclerc próbálta befogni Antonellit kevés sikerrel, miközben Verstappen stabilan tartotta a harmadik helyét. A végeredmény is ezt a sorrendet hozta, utánuk Hamilton, Piastri, Isack Hadjar ért célba és Norris csupán hetedikként zárt.
THE POINTS SCORERS AT SPA 👇#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/sk91RHeYwe
— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
A vb jövő hétvégén a Hungaroringen, a 41. Magyar Nagydíjjal folytatódik.
A világbajnokság állása
Versenyzők:
1. Antonelli 204 pont
2. Hamilton 159
3. George Russell (brit, Mercedes) 154
4. Leclerc 126
5. Norris 103
6. Piastri 92
7. Verstappen 91
8. Hadjar 60
9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 42
10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 39
11. Lindblad 22
12. Colapinto 19
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 18
14. Bortoleto 10
15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 6
16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 5
17. Esteban Ocon (francia, Haas) 3
18. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1
Csapatok:
1. Mercedes 358 pont
2. Ferrari 285
3. McLaren 195
4. Red Bull 151
5. Alpine 61
6. Racing Bulls 61
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 10
10. Aston Martin 1