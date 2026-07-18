Nincs rá ellenszer: Antonelli a Belga Nagydíjon is behúzta a pole-t

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését Spában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.
Antonelli mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van tízhelyes büntetése. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat majd a harmadik pozícióból.
Az MTI beszámolója szerint a Q3-ban némi kényszerszünet akasztotta meg az időmérőt – az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) kavicságyas manőverének nyomait kellett eltakarítani –, de ez nem zökkentette ki Antonellit, aki utolsó körén 1:44.361 percet futott, amivel a legjobbnak bizonyult. Verstappen Q3-as köreihez nagyon sokat adott csapattársa, a francia Isack Hadjar, aki viszont a szélárnyékos felvezetés fejében mért kör nélkül maradt.
Hadjar szintén annak tudatában várta az időmérőt, hogy visszasorolják, esetében motorelemek cseréje miatt a mezőny végére, csakúgy, mint az Aston Martin Q1-ben ragadt párosát, a kanadai Lance Strollt és a spanyol Fernando Alonsót.
A Belga Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
4. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
5. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
6. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
7. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
8. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
10. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
11. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)