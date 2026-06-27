Verstappennek előbb óriási szerencséje volt, majd a falba csapta az autóját

Kaotikus éget ért a Forma-1 Osztrák Nagydíjának időmérője, amelynek hajrájában Max Verstappen összetörte a Red Bullt, miközben a pole-ért csatázott. Az első rajtkocka George Russellé lett, mögötte a két Ferrari következik majd a rajtrácson.

Verstappennek már akkor nagy szerencséje volt, amikor a Q2 végén a tizedik helyen állt és a garázsban tartózkodott, amikor az utolsó versenyzők még kint voltak gyors körön. Pierre Gasly nagy veszélyt jelentett rá, hogy kiejtse a négyszeres világbajnokot, négy századon múlt végül, hogy a holland folytathatta.

A Q3-ban a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli kezdett az élen, majd a két Ferrari ugrott az élre, előbb Lewis Hamilton, majd Charles Leclerc. Verstappen a hajrában abszolút legjobb időt ért el a középső szektorban, egy kanyar kezdetén azonban megcsúszott alatta az autó és a gumifalba csapódott.

Miközben azt hittük, mindenki teljesen elveszi a lábát gázpedálról, Russell megszerezte a pole-t. Vizsgálták, hogy megtarthatja-e a körét, végül maradhatott az élen.

A 28 éves Russellnek ez az idei negyedik és pályafutása 12. pole pozíciója.

A Forma-1-es szakíró, Chris Medland azt írta az X-oldalán, hogy Russell csak sima sárga zászlót látott, amire reagált is, ezért nem törölték az utolsó körét. Ugyanakkor alighanem még lesz további vizsgálat az ügyben.

Leclerc, Hamilton, Antonelli és Verstappen az első öt további sorrendje.