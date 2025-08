Megdőlt egy komoly rekord a Magyar Nagydíj időmérőjén

Charles Leclerc nyerte a Magyar Nagydíj időmérőjét, így a Ferrari monacói pilótája pályafutása során először indulhat az első rajtkockából a Hungaroringen.

Leclerc-t és a Q3-ban az utolsó helyen végző, így a tizedik rajtkockából induló Isack Hadjart (RB) 543 ezredmásodperc választotta el egymástól, ezzel ez lett minden idők legszorosabb időmérője. A korábbi rekord a 2022-es Magyar és a 2003-as Brazil Nagydíjon született, ezeken 577 ezred választotta el az időmérő győztesét és a tizedik helyezettet.

The closest top 10 in F1 qualifying HISTORY 🤯

Only 0.543 seconds separated Charles Leclerc in P1 and Isack Hadjar in P10! 🤏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/BKvQin2PWG

— Formula 1 (@F1) August 2, 2025