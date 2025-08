Charles Leclerc életében először indulhat pole-pozícióból a Hungaroringen

Charles Leclerc nyert a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjét.

Meggyűlt a baja az időjárással a mezőnynek, mert előbb nagyon lehűlt a pálya, majd a Q1 végére egészen felgyorsultak az autók. Aki azzal számolt, hogy a második gyors körével szakít nagyot, sokkal jobban járt, mint azok, akik a lágy gumira gondolva az etap elejét nyomták meg. A kiesők köre így érdekesre sikerült, Cunoda Juki, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg és Alexander Albon búcsúzott.

Ezt követően csöpögött egy kicsit az eső, de komoly csapadék nem alakult ki. Nagy taktikázás zajlott így is, Carlos Sainz alig jutott ki a boxutcából a várakozó autóktól, végül nem is jutott tovább. Oliver Bearman nagyon jó időt autózott elsőre, de nem tudott javítani, a mezőny viszont igen, így 11. helyre csúszott vissza. Szintén kiesett a ritmust nem találó Lewis Hamilton és Kimi Antonelli is, valamint Franco Colapinto sem jutott top tízbe.

Az izgalmak azonban a harmadik szakaszra maradtak, mert bár az Aston Martin két pilótája egész nap remekelt, végül Fernando Alonso az ötödik, Lance Stroll a hatodik rajtkockát csípte el.

A semmiből viszont Charles Leclerc robbantott egy szenzációs időt, amivel mindkét McLarent megelőzve behúzta a pole-pozíciót. Ez az első alkalom, hogy a Hungaroringen az első rajtkockából indulhat.

Max Verstappen csak a nyolcadik helyet csípte el, miután a nap egyik meglepetésembere, Gabriel Bortoleto is megelőzte az utolsó mért körével.