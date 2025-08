Magyar világsztár, Szentkirályi Alexandra, a trófeára vigyázó Norris – a 40. Magyar Nagydíj utolsó napja képekben

A McLaren brit pilótája, Lando Norris nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat . És ezúttal még a herendi porcelánból készült trófeára is vigyázott, mert emlékezhetünk, 2023-ban úgy vágta oda a pezsgőjét a dobogóhoz, hogy a mozdulattal összetörte a futamgyőztes Max Verstappen díját. Ahogy az egy Forma-1-es futam esetében megszokott, a Hungaroringen is sorjáztak a közéleti szereplők, feltűnt például Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, de ott volt Arató András is, akit az internet közönsége Hide the pain Haroldként ismer.