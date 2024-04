Miért nem megy már Daniel Ricciardónak a Forma-1-ben?

Szórakoztok velem? Öregem, ideje lenne belehúznia! Nem gyors, egyáltalán nem gyors

– ezeket harsogta felháborodva a rádióba Cunoda Juki Bahreinben, amiért megelőzte a csapattársa.

A Forma-1-es szezonnyitón valóban nem repesztett hatalmas tempóban a Visa Cash App RB egyik pilótája sem, így talán érthető a japán versenyző kiakadása. Cunoda csak a 14. helyen autózott a Bahreini Nagydíj utolsó szakaszában, amikor szóltak neki, hogy adja át a helyét Daniel Ricciardónak. Ez meglehetősen méltánytalannak mondható, hiszen az ausztrál sem volt gyorsabb, mint a csapattársa, ráadásul további négy autót kellett volna megelőznie a pontszerzéshez. A japán végül szót fogadott, de gondoskodott róla, hogy meghallják a véleményét, és végig a társát szapulta.

Ricciardo pedig nem tudta azt hozni, amiért előreküldték: a Forma-1-es pályafutása során számtalanszor bevetett manővere, amikor a kanyarban bevetődik az ellenfele elé, ezúttal nem jött. Végül egy helyet javítva a 13. helyre hozta be az RB-t, vagyis a csapat semmit nem profitált abból, hogy Ricciardo megelőzhette Cunodát.

A két csapattárs ráadásul majdnem össze is koccant a levezető körben, miután a japán versenyző így állt bosszút a helycseréért – amiről állítólag a futam előtt már megállapodtak a csapatnál.

Nem alakult jobban a következő két futam sem Ricciardónak, Szaúd-Arábiában simán kikapott csapattársától, Melbourne-ben pedig már négy hellyel maradt le az RB másik pilótája mögött. Az időmérőn lett volna ugyan egy erős köre, amivel kiszabadult volna a mezőny hátuljából, de ezt elvették a bírók, mivel mind a négy kerékkel elhagyta a pályát.

A futamon már úgy lett 12., hogy egy autóval kevesebb állt rajtrácsra, Max Verstappen és Lewis Hamilton kiesett, George Russell pedig baleset miatt visszacsúszott az utolsó helyre. Ez annyit tesz, hogy a rettentően szenvedő Alpine két versenyzőjét és Valtteri Bottast tudta csak megelőzni 58 kör alatt. Három verseny, nulla pont.

Ricciardo pályafutása alatt nyolc futamot nyert meg, korábban ráadásul a Red Bull első számú csapatának is meghatározó tagja volt. A mostani teljesítmény tehát önmagában is rendkívül lehangoló, de ha mellétesszük, hogy Cunoda pontszerzése után azt mondta, ennél többet nem is tudna kihozni a kocsiból, akkor lesz igazán baljós a kép.

„Az időmérős körrel elégedett voltam, mindent kihoztam az autóból. Aztán mondta a mérnököm, hogy törölték az időt. Később láttam, hogy még így sem volt elég jó Jukihoz képest, úgyhogy egy kicsit meg voltam lőve. Többnyire fel tudom mérni, mit ér egy-egy kör. Az ilyen körök általában elegendőek, ezúttal ez is kevés volt.

Látva Juki Q2-es idejét, világossá vált, hogy nem tudnám lefaragni a hét tizedmásodperces hátrányt. Át kell néznünk az adatokat, mert eddig egyértelműen kínlódunk

– mondta Ricciardo még az Ausztrál Nagydíj időmérője után.

A 34 éves pilóta ekkor még nem tudhatta, de az általa befoghatatlannak tűnő csapattársával sem elégedettek a Red Bullnál. Helmut Marko, a csapat tanácsadója erről még Melbourne előtt nyilatkozott.

„Egyelőre Ricciardo hátrányban van. Mondjuk úgy, Cunoda időmérős tempója rendben van, a versenyen viszont mindketten túl lassúak. Az első két versenyen egyaránt lett volna lehetőség pontot szerezni” – mondta Marko.

Mindezeket figyelembe véve talán nem is meglepő, hogy az RB vezetősége drasztikus döntésre szánta el magát, és ultimátumot adott Daniel Ricciardónak: ha nem javul a Japán és a Kínai Nagydíjon, akkor repül.

Jogosan merül föl az emberben a kínzó kérdés, mégis mi történt az ausztrál pilótával? Ideiglenes visszaesésről van szó, vagy tényleg csak ennyire képes?

Ricciardo vesszőfutása nem az idén kezdődött, az ausztrál már 2021 óta szenved. A Renault-ból még sikerült mindent kihoznia a 2020-as idényben, a Nürburgringen és Imolában is dobogóra állt, a világbajnokságot pedig az ötödik helyen zárta. Nem is okozott nagy meglepetést, hogy az ekkorra már jócskán feljavuló McLarenbe igazolt, amelyben ugyan összehozott egy futamgyőzelmet Monzában, mégis kikapott Lando Norristól egymás után két idényben is.

2022-ben kimondottan csúnya verést kapott, Norris 85 ponttal gyűjtött többet (122 vs 37) – erre már nyugodtan ráaggathatjuk a megalázó jelzőt.

„Daniel a második Covid-karantén idején csatlakozott a csapathoz. Ez igazán komoly kihívás volt, mivel Los Angelesben lakott, szóval videóhívásokon keresztül kellett megismernünk egymást. A technikai dolgokat meg is tudtuk oldani, de az interakcióból sok minden hiányzott. Ideális esetben az ember annyira megismeri a versenyzőt, hogy sokszor szavak nélkül is megértik egymást” – mesélte a BBC-nek Tom Stallard, aki a McLarennél volt az ausztrál pilóta versenymérnöke.

Ha egy versenyző küszködik, az nagyon nehéz helyzet egy olyan sportban, ahol gyakorlatilag nincs gyakorlási lehetőség. Az ember elmegy, nyalogatja a sebeit, próbálja megérteni, mi történt, és mit kellene másképp csinálnia. Jön egy új terv, visszajön, újra próbálkozik.

És Ricciardo igazán küszködött. A McLarennél töltött második évében mindössze hétszer zárt pontszerző helyen, vagyis a mezőny első felében, a legjobb eredménye pedig egy szingapúri ötödik hely volt. Összesen háromszor tudott csak Norris előtt végezni, ráadásul a brit fölényét mutatja, hogy neki csak öt olyan futama akadt, amelyen nem szerzett pontot. A különbség bántóan nagy volt kettejük között, Ricciardót pedig a fiatal Oscar Piastrira cserélték.

„Amikor a csapat eldöntötte, hogy Oscart választjuk Daniel helyett, kellett egy kis idő, hogy feldolgozzam a hírt. Akkoriban nyakig benne voltam a közös munkában, próbáltunk folyamatosan fejlődni. Frusztráló, hogy úgy fejeződött be ez a munka, hogy sohasem lett meg a kirakós minden darabja. Nem veszítettem el a hitem, nem éreztem úgy, hogy ez nem működhet” – emlékezett vissza Stallard a búcsúra.

Az ausztrál versenyző 2023-ra hoppon maradt, a Red Bull tartalékpilótája lett, de közben sok ideje volt átgondolni, mi is ment félre a McLarennél. A Beyond The Grid podcast vendégeként meglehetősen őszintén vallott erről az időszakról, így kaptunk némi betekintést arról, mi jár a fejében erről az időszakról.

„Ha visszanézek a legelső mclarenes versenyhétvégémre, azon legyőztem Landót az időmérőn. Ez még akkor volt, amikor még nagyon új volt nekem az autó. Elgondolkodtam, vajon hol vesztünk el útközben? Túl görcsösen próbálkoztam? Túl sokat variáltunk a mérnökömmel, ezzel is eltávolodva attól a stílustól, amely az erősségeimre épít? Talán ez az erősségektől való távolodás volt a gyengeségem, amit nem is igazán tudok megfogni, hogy pontosan mi lehet.

Úgy gondolom, a csapat is úgy küszködött, mint én, hogy megértse, mi okozza a lemaradást és hogyan lehetne javítani. Belül viszont úgy éreztem, én se vagyok tökéletes, vannak gyengeségeim. Ez az autó pedig éppen azokra a vonásokra épít, amik a gyengéim

– mondta Ricciardo, aki azt is elárulta, hogy a kanyarokból történő kigyorsításokkal kínlódott legjobban.

Ezzel nem azért támadt problémája, mert az autó erre alkalmatlan lett volna, hanem azért, mert az ideális ívet követően nem érzett rá, hogyan kormányozza be a kocsit a kanyar csúcspontjába, vagyis abba a pozícióba, ahonnan legjobban lehet kigyorsítani. Ezzel mindkét évben meggyűlt a baja a McLarennél.

Egy ilyen kudarcokkal teli időszak bárki önbizalmát megtépázta volna, így az ausztrálnak is helyre kellett rázódnia. Ricciardo nem is tagadta, hogy kiégett, de elmondása szerint 2023-ban, miután két hónapja nem volt már ülése, elhívták tesztelni, és az autók mellett állva ráébredt, még nem végzett a Forma-1-gyel. Nem is kellett sokáig várnia, a bukdácsoló Nyck De Vries ülését már 2023 nyarán megkapta és a Magyar Nagydíjon vissza is tért a rajtrácsra. Ugyan egy szerencsétlen kéztörés miatt csak hét futamon bizonyíthatott, Mexikóban egy hetedik hellyel hat pontot szerzett. Ekkor még nem is volt messze Cunodától.

Az idei kínlódására azonban nem lehet már mentség sem az, hogy menet közben érkezett volna a csapathoz, sem a sérülése. Márpedig az első három futamán az idén leszerepelt, ez tagadhatatlan.

A közvélemény sok helyen leírta már, a legtöbbek szerint a McLaren után újra kudarcot vallott, és nincs helye a rajtrácson, mert már nem tartozik a világ legjobb 20 pilótája közé.

„Nagyon más a helyzet, mint a McLarennél volt. 2022-ben nagyon-nagyon kevés volt az önbizalmam. Össze voltam zavarodva az autótól, nem igazán értettem, mi történik. Most nyilván nem olyan eredményeket érünk el, mint gondoltuk, de nem azért, mert elveszett vagyok”

– nyilatkozta Melbourne után Ricciardo.

A szavaival azonban ellentétesek azok a hangok, amelyek az RB-től érkeznek. Helmut Marko szerint mentális problémákkal küzd az ausztrál, míg Peter Bayer ügyvezető igazgató a féktávokat és a kanyarbejáratokat emelte ki, amelyekben Cunoda a jobb.

Legalább annyira keresem magamban a válaszokat, mint az adatokban. Abban, ahogy vezetek és amilyen döntéseket hozok. Az autónk szinte ugyanolyan, mint a tavalyi volt, már ami a karakterisztikáját illeti, ezért is vagyunnk bizonytalanok, hogy mi okozza a gyengélkedést. Most nyilván nem olyan eredményeket érünk el, mint amire számítottunk, de tudjuk, képesek vagyunk arra, hogy javuljunk. Már legutóbb is azt hittem, hogy összejön, nem engedjük a kívülről beszűrődő zajnak, hogy eltántorítson minket

– idézi az F1 honlapja a versenyzőt.

Ugyan Ricciardo tagadja, hogy bármi köze lenne hozzá, de az elemzők közül többen is rámutattak, hogy az ausztrál teljesítménye a 2022-ben bevezetett szabálymódosításokkal esett vissza igazán. 2014-től egészen 2021-ig rendre az első tíz között zárta a világbajnokságot, 90 pont alatt pedig csak 2019-ben és 2022-ben zárt. Különösen a McLarennél töltött első év (115 ponttal vb-nyolcadik) utáni drasztikus zuhanás a szembeötlő (37 ponttal vb-11.).

Mindebből az tűnik ki, hogy bár Ricciardo sem tudja konkrétan megfogalmazni, mi az oka, de a jelenlegi Forma-1-es autók egyszerűen nem illenek a vezetési stílusához. Ha két év sem volt elég ahhoz, hogy alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, nem valószínű, hogy egy hónap alatt megtalálja a csodát hozó technikát, vagy beállítást.

Miután a 34 éves versenyző saját maga is elismerte, hogy

nem olyan gyors a kanyarokban, mint Cunoda Juki,

nem tudja, min kellene változtatnia a sikerhez,

az RB-nél pedig mentális gondokra tippelnek, már-már csoda lenne, ha megtartaná az állását idény végéig.

Ricciardót így valószínűleg a 2025-ös szabálymódosítások sem mentik már meg, mert egyszerűen nincs még egy éve kivárni, hátha az segít rajta. Az ausztrálnak most kell legyőznie saját magát, különben hiába ácsingózik Sergio Pérez ülésére, ha nem következik be ugrásszerű javulás nála, valószínűleg nem látjuk már Forma-1-es versenyen.