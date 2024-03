Kis híján a csapattársával balesetezett a begőzölt Forma-1-es versenyző

Max Verstappen bántóan sima győzelmével kezdődött a Forma-1 2024-es szezonja, azonban Cunoda Juki és Daniel Ricciardo, pontosabban csapatuk, a Visa Cash App RB F1 Team gondoskodott arról, hogy legyen miről beszélni.

A két versenyző a pontszerző helyeken kívül autózott, a japán autóján kemény, az ausztrálén lágy keverék volt, így Cunodának szóltak a rádión, hogy engedje maga elé a csapattársát, hátha ő fel tudja venni a versenyt Kevin Magnussennel. Cunoda előbb azt kérdezte, hogy viccelnek-e vele, majd gúnyosan megköszönte csapata döntését.

Ricciardónak aztán nem sikerült megelőznie Magnussent, így a 13. helyen ért célba, míg Cunoda mögötte végzett. Nagyban ment a levezető kör, amikor a japán előbb bevágott a csapattársa elé, majd befékezett, ezután pedig a kigyorsításnál kis híján összeütközött a két autó.

Post race Yuki dives in on Daniel, locks up, then almost hits him lmfao this is the immaturity at work pic.twitter.com/9Px48c2rG4

— meredith (@mereeedithh) March 2, 2024