Csapatot vált a Forma-1-es versenyző, de a helyettese is megvan

Újabb két hely kelt el a rajtrácson a Forma-1 2023-as szezonjában:

Pierre Gasly az év végén elhagyja az Alpha Taurit és az Alpine-ban versenyez jövőre, míg a megüresedő helyét Nyck de Vries foglalja el.

A francia versenyzőt már egy ideje hírbe hozták a francia csapattal, ahol Esteban Ocon egyedül maradt. Fernando Alonso ugyanis már megegyezett, hogy ő veszi át a visszavonuló Sebastian Vettel helyét az Aston Martinnál, az ő pótlására kinézett Oscar Piastri pedig inkább a McLarenhez megy.

A 26 éves Gasly 2017-ben, szezon közben mutatkozott be a Forma-1-ben a Toro Rossónál, majd 2019-ben előléptették és Max Verstappen csapattársa lett a Red Bullnál, de gyenge teljesítménye miatt év közben visszaküldték a fiókcsapathoz. Már a Toro Rossóban ülve lett második Brazíliában. Eddig 103 futamon indult el, összesen háromszor állhatott dobogóra, 2020-ban megnyerte az Olasz Nagydíjat.

BREAKING: Pierre Gasly has signed with @AlpineF1Team on a multi-year contract from 2023 onwards.#F1 pic.twitter.com/1ztddsvspD

— Formula 1 (@F1) October 8, 2022