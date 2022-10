Lewis Hamilton: Bocsánat, ezt csúnyán elcsesztem

A Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon Lewis Hamiltontól szokatlan hibát láthattak a sorozat rajongói.

A Mercedes hétszeres világbajnok versenyzője a csúszós pályán Carlos Sainzon próbált fogást találni, amikor megcsúszott és bár nem nagy tempóval, de a gumifalban kötött ki.

The tricky track conditions even caught out Lewis Hamilton! 💥#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/7ZbvJjUkxJ

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022