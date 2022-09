Jövőre is lesz kínai pilóta a Forma-1-ben

Marad az Alfa Romeo Forma-1-es csapatánál Csou Kuan-jü.

A svájci bázisú olasz istálló kedden jelentette be, hogy Kína első F1-es pilótájával szerződést hosszabbított. Indoklásul közölte, „lenyűgöző Csou érettsége, illetve a korát meghazudtoló versenyzői képessége”.

BREAKING: Zhou Guanyu will stay at Alfa Romeo in 2023! #F1 @alfaromeoorlen pic.twitter.com/HAY9GLoGNH

— Formula 1 (@F1) September 27, 2022