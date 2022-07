Forma-1: egy szurkolói videón még brutálisabbnak néz ki Csou balesete

A kezdés után félbeszakadt vasárnap a Forma-1 Brit Nagydíja, miután az Alfa Romeót vezető Csou Kuan-jü autója egy koccanás után a feje tetejére állt, métereket csúszott az aszfalton, majd a gumifalon is átperdülve egy drótháló fogta meg a lelátók előtt. Csodával határos módon a kínai nem sérült meg.

Sokféle kameraállásból lehetett már látni a balesetet, de egy Forma-1-gyel foglalkozó oldal, a WTF1 beszerzett egy szurkolói felvételt is, amin minden eddiginél ijesztőbbnek látszik az egész.

Insane fan footage of the Silverstone crash. Zhou’s car ends up right next to them 😮

🎥 ted_meagher98 on Tiktok pic.twitter.com/UPhU0aVbUL

