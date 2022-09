Verstappen alatt 12 perc alatt megállt az autó Hollandiában

Mindössze 12 percig tartott a címvédő Max Verstappen számára a Forma-1-es Holland Nagydíj első szabadedzése.

Jól kezdett a Red Bull versenyzője, azonnal élre állt, ám az egyik kanyarban furcsa hangot adott a kocsija és lelassult. Végül egyszerűen megállt a pályán az autó, úgy kellett kimenteni, Verstappen pedig lebandukolt a garázsba. Számára 12 percig tartott a gyakorlás.

It was a short and no so sweet FP1 for Max 👋🥺#DutchGP #F1 pic.twitter.com/E3IuDbO49H

— Formula 1 (@F1) September 2, 2022