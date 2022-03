Lewis Hamilton már Q1-ben kiesett, Mick Schumachert mentő vitte le a pályáról

Borzalmas baleset miatt szakadt félbe a Forma-1-es Szaúdi Nagydíj szombati időmérője.

Már az első etapban kiesett Nicholas Latifi egy megpördülést követően, amely miatt piros zászlóval megállították az időmérő edzést. Ezt követően jött az első nagy meglepetés:

a végig szenvedő Lewis Hamilton 16. helyen végzett, vagyis már Q2-be sem jutott be!

Ezek után a második szakaszban a két-két Ferrari és Red Bull diktálta a tempót, de öt perccel a vége előtt jött az újabb baleset, ezúttal még nagyobb. Mick Schumacher ugyanis úgy csapódott a falba, hogy autója lényegében két darabra tört szét, az apró töredékek pedig beborították a tizenkettes kanyart.

Sokáig az sem volt biztos, hogy Schumacher jól van, nagyon hosszú várakozás után azonban a Haas annyit közölt, hogy magánál van a német pilóta és elszállította a mentő.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022