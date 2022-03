Mindenkit meglepett pilótaválasztásával a Haas csapata

A menesztett Nyikita Mazepin helyén tér vissza a Forma-1-es világbajnoki sorozatba a dán Kevin Magnussen a Haas istálló színeiben, írta az MTI.

A 29 éves versenyző szerződtetéséről szerdán számolt be az egyesült államokbeli csapat, amely Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt mondta fel az elmúlt hetekben a Mazepinnel, valamint a főszponzorral, a Mazepin édesapjának tulajdonában álló Uralkali orosz műtrágyagyártó és -forgalmazó céggel kötött megállapodását.

Welcome back, K-Mag! 🇩🇰@KevinMagnussen will partner @SchumacherMick in our 2022 driver line-up 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/L4bz9TfMcR

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 9, 2022