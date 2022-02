Eltűntem, de most visszatértem! – Hamilton megtörte a hallgatását

Megtörte hallgatását a közösségi médiaoldalakon a hétszeres Forma-1-es világbajnok Sir Lewis Hamilton, a Mercedes istálló versenyzője, aki a Twitteren és az Instagramon elhelyezett szombati bejegyzésével visszatérését sejteti, írta az MTI.

A tavalyi tökutolsó elsőként mutatta be az idei Forma-1-es autóját.

A 37 éves sztár december közepén vitatott körülmények között bukta el nyolcadik vb-címét a holland Max Verstappennel szemben, és azt követően távol maradt a nyilvánosságtól, nem nyilatkozott a médiának, közösségi oldalain pedig inaktív volt.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, csak remélni tudja, hogy Hamilton nem hagy fel a versenyzéssel.

A tavalyi idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj hajrájában hozott versenybírói ítéletek heves vitákat váltottak ki a szakértők és a szurkolók között is. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálatot rendelt el az ügyben, de ennek a hivatalos végeredménye csak az idei szezonnyitó Bahreini Nagydíj hétvégéjére várható.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 5, 2022