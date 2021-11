A Mercedes csapatfőnöke dühös, amiért Valtteri Bottas elszúrta a rajtot

Max Verstappen harmadik helyről indulva állva hagyta a két Mercedest a vasárnapi Mexikói Nagydíjon, majd a futamot is megnyerte.

Ezt a külső íves manővert már előre kitalálta a holland, sőt próbálgatta is a féktávolságot már a felvezetéskor is. Ezt Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is elárulta a verseny után.

Megtalálta a helyet, ami kapcsán meglepődtem, hogy egyáltalán megnyílt előtte, de megcsinálta. Amikor kihajtott a boxutcából, pontosan ott fékezett. Már akkor azt próbálgatta, hogy mit csinálna.

Ami hatalmas öröm volt a Red Bull háza táján, az persze tragédia a Mercedesnél. Valtteri Bottas ráadásul meg is pördült a rajton, így aztán annyira hátra csúszott a mezőnyben, hogy végül pontot sem tudott szerezni. Toto Wolff érthető módon nem volt elragadtatva a finn produkciójától.

Ilyesminek nem lett volna szabad megtörténnie. Mindkét autónk elöl volt, mégis olyan volt, mintha utat engedtünk volna Maxnek a külső íven. Aztán Valtteri megforgott, így pontot sem szerzett, pedig a harmadik, negyedik helyért versenyben lehetett volna. Idegesítő, hogy finoman fogalmazzak

– fortyogott Wolff.

A Mercedes keserűsége érthető, Verstappen növelte előnyét a világbajnoki ponttáblázaton, ráadásul a Red Bull is csak egy ponttal van már lemaradva a konstruktőri versenyben.