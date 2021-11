Juki Cunodát hibáztatja a Red Bull a balszerencsés időmérő miatt

Csupa meglepetést hozott a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérő edzése, többek között azt is, hogy Valtteri Bottas indulhat majd a pole-pozícióból.

A szabadedzéseken nagyszerű tempót futó Red Bullnak a 3. és 4. hellyel kellett beérni, Christian Horner csapatfőnök pedig rettenetesen feldúlt volt az eredmények miatt. Nem a két pilótáját hibáztatta azonban, hanem a partnercsapatban szereplő Juki Cunodát. A japán versenyző a legrosszabbkor bakizott bele egy kanyarba, ami szó szerint nagy port kavart. Az érkező Sergio Pérezt is megzavarta, aki lement a pályáról, majd Max Verstappennek is ki kellett kerülnie a kettőst, ezzel értékes időt veszítve.

Horner a történtekért egyértelműen a japán versenyzőt okolta.

– mondta a Skynak Horner.

🗣️ “I think we got Tsunoda’d”

Christian Horner on the end of Q3 and Mercedes' pace after losing out to their rivals in #MexicoGP qualifying.

