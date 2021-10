Hamilton még a futam után is morgott, amiért a csapata kihívta

Lewis Hamilton úgy végzett az ötödik helyen a Forma-1-es Török Nagydíjon, hogy a belsőégésű motor cseréje miatt a 11. helyről indult.

Hamiltont a 42. körben kihívta a Mercedes kerékcserére, de a rajt óta ugyanazokat az abroncsokat használó pilóta azt mondta, hogy még maradni akar a pályán. A harmadik helyen autózó címvédő végül nyolc körrel a futam leintése előtt ment ki a bokszba, és az ötödik helyre tért vissza, amin már nem tudott javítani, sőt figyelnie kellett, mert Pierre Gasly ott lihegett a nyakán.

Hamilton még a futam alatt morgott egy sort, hogy kár volt a bokszkiállásért, majd a verseny után is kitért a témára.

„Nem kellett volna bemennem”

📻 “We shouldn’t have come in man”

With laps running out and running P5, Lewis Hamilton wonders about the wisdom of pitting for a new set of inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021