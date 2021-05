Mick Schumacher csúnyán összetörte az autóját, félbeszakadt a szabadedzés

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1 Monacói Nagydíjának harmadik szabadedzésén 1:11.294-es idővel. Mögötte a két Ferrari végzett Carlos Sainz és Charles Leclerc sorrendben, a két Mercedes pedig kissé elmaradt, de ők későn is gurultak ki a garázsból, Lewis Hamilton ráadásul még túlkormányzással is szenvedett.

Ennek pedig azért lett jelentősége, mert idő előtt lefújták a szabadedzést. Az újonc Mick Schumacher csapta neki az autóját a korlátnak, a Haas pedig csúnyán összetört – a fiatal német önerőből ugrott ki a kocsiból, és rádión kért bocsánatot a csapatától.

Korábban Nicholas Latifi is falnak csúszott, akkor is piros zászlóval megszakították a szabadedzést. Akkor öt perc után folytathatta a mezőny.

Max Verstappen takes P1 for FP3, but the @ScuderiaFerrari drivers are close behind 👀#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/pk6rTlXJ0Q

