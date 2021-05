Odavertek az utazási korlátozások a Török Nagydíjnak

A Kanadai Nagydíj helyére beugró Törökország mégsem tudja megrendezni a Forma-1-es világbajnoki futamot júniusban, így Ausztriában egymás után kétszer versenyez majd a mezőny, a Francia Nagydíj pedig egy héttel korábban lesz.

Az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media pénteken közleményben számolt be a módosításokról, hozzátéve, hogy erre azért volt szükség, mert az utazási korlátozások nem teszik lehetővé, hogy a csapatok számára Törökországból visszatérve tartható legyen az eredetileg elképzelt ütemterv.

A június 11-13-ra kiírt Török Nagydíj tehát elmarad, június 25-27-én viszont Stájer Nagydíjat rendeznek helyette Spielbergben, ahol egy héttel később az Osztrák Nagydíjra kerül majd sor.

Ez a változtatás magával vonta, hogy az eredetileg június végére tervezett Francia Nagydíjat egy héttel előbbre hozták, új időpontja június 18-20.

A közlemény kitért arra is, hogy ezzel a módosítással az idei vb futamainak száma nem változott, a versenysorozat 23 fordulóból áll majd, írta az MTI.

A következő Forma-1-es versenyhétvégére Monte-Carlóban kerül sor, a Monacói Nagydíjat a jövő hét végén rendezik.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is postponed, with the French GP moving a week earlier and being followed by a double header in Austria #F1

