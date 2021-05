68 millió forintért találkozhat valaki Valtteri Bottasszal

Valtteri Bottas Forma-1-es pilóta áruba bocsátja az autóját. A finn versenyző a közösségi médiában kezdte reklámozni a lehetőséget, ráadásul a Mercedes-Benz AMG GT mellé nem akármilyen extrákat ajánl.

Bottas ugyanis vállalta, hogy személyesen adja át a járművet annak, akik megveszi, sőt ha Finnországba utazik érte a szerencsés vásárló, akkor elviszi egy napra gokartozni is.

Hello. I’m selling my car in Finland.

If you are interested you can bid here: https://t.co/2wThzeeKLf

Will hand you the car personally and we can have some fun with go-karts in Lahti, Finland @ Valtteri Bottas Racepark! pic.twitter.com/EHOMKhvj6S

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) May 11, 2021